100 лет назад, 22 октября 1926 года, родился Спартак Мишулин. Несмотря на сравнительно небольшое количество заметных ролей в кино и телепостановках, этот актер в советский период был чрезвычайно популярен.
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