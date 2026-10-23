MIKKEL BERG PEDERSEN/EPA/TASS Дания поддерживала силовые задержания кораблями НАТО судов с российскими грузами в балтийских водах, поэтому Копенгаген не исключает и осуществления таких операций, которые по своей сути являются пиратством.
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