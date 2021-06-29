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Красный Крест предупреждает Индонезию о катастрофе из-за COVID-19

Красный Крест предупреждает Индонезию о катастрофе из-за COVID-19

Красный Крест заявляет, что Индонезии необходимо срочно увеличить медицинское обслуживание, тестирование и вакцинацию, поскольку количество новых инфекций в стране быстро увеличилось, и страна оказалась «на грани катастрофы, связанной с COVID-19».

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