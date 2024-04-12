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Битва дракона и орла. США начинают войну против Китая за мировое господство

Битва дракона и орла. США начинают войну против Китая за мировое господство

Вчера 2,6K прочитали Обострение отношений с Китаем, эскалация по всем направлениям, противостояние везде, где только можно — главные тезисы из статьи в Foreign Affairs двух вероятных кандидатов в администрацию Трампа американских политологов Мэтта Поттинджера и Майка Галлахера.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Везде сша хочется.стоб было как они скажут.у них  по всему миру угроза их безопасности.очень хочется .чтоб у них началась какая нибудь заварушка.чтоб отстали от всего мира и занимались своим домом.может тогда всем станет легче.
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