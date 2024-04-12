Битва дракона и орла. США начинают войну против Китая за мировое господство

Ольга Петровская

Везде сша хочется.стоб было как они скажут.у них по всему миру угроза их безопасности.очень хочется .чтоб у них началась какая нибудь заварушка.чтоб отстали от всего мира и занимались своим домом.может тогда всем станет легче.