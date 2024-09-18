Путин: в армии России появятся стратегические беспилотники

Программу комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой в войска поступят серийные образцы современного вооружения, реализуют в России, 18 сентября сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития вооруженных сил в условиях специальной военной операции.
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