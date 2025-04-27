В Китае прошли испытания неядерной водородной бомбы

В основе этого нового оружия лежит применение гидрида магния.Согласно информации South China Morning Post, Китай добился значительного технологического прогресса, успешно протестировав водородную бомбу, не использующую ядерный заряд.
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