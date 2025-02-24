Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +1°, облачно• Севастополь: +3°, облачно• Ялта: +2°, облачно• Алушта: +1°, облачно• Евпатория: +4°, облачно• Саки: +4°, облачно• Бахчисарай: +2°, облачно• Джанкой: +2°, облачно• Судак: +2°, облачно• Феодосия: +2°, облачно.
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