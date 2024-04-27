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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Иванову разрешили не показывать доходы. Он заработал на люксовое авто и огромный дом

Известно, что экс-замминистра обороны России Тимур Иванов, приобрел советский автомобиль ЗИС-110 стоимостью до 18 миллионов рублей, а также дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров благодаря за время работы в МО.

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