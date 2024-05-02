Axios: сенаторы предостерегли руководство МУС от ареста Нетаньяху

В США прошли тайные переговоры между американскими сенаторами и представителями Международного уголовного суда по вопросу возможной выдачи ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванные источники.
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