Изменения ПДД 2024: какие изменения ждут водителей в 2024 году?

В 2024 году планируется внести ряд важных изменений для автомобилистов и кандидатов в водители. Некоторые из этих изменений уже приняты и ожидают вступления в силу, другие — еще находятся на стадии обсуждения.
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