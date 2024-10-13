Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в Нью-Йорке

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе продолжают встречаться и ходить на свидания. О паре давно ничего не было слышно, однако на днях одна пользовательница сети заметили знаменитостей в одной из пиццерий Нью-Йорка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии