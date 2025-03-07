За пять лет в Поморье на треть снизилось количество смертельных ДТП

В Архангельской области за пять лет удалось повысить безопасность дорожного движения. Количество ДТП со смертельным исходом снизилось на третьС 2019 по 2024 год в Поморье на 37,1% удалось снизить количество погибших в ДТП людей.
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