Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт объяснил, как убедиться в подлинности лекарственных препаратов

Эксперт объяснил, как убедиться в подлинности лекарственных препаратов

Россияне могут легко определить подлинность лекарственного препарата, поскольку каждое средство, отечественное или зарубежное, проходит обязательную систему маркировки, что обеспечивает полную прозрачность поставок от производителей до аптек.

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