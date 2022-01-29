Сотрудники Госавтоинспекции и представители общественности провели в Тверской области пешеходную экскурсию для воспитанников детских садов Лихославля

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при ОМВД России по Лихославльскому району провели профилактическое мероприятие «Дорога без опасности» для воспитанников детских садов «Гномики» и «Солнышко» города Лихославля.
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