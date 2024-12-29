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Путин и Собянин поздравят москвичей на 34 тыс. экранов метро в новогоднюю ночь

Путин и Собянин поздравят москвичей на 34 тыс. экранов метро в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина будут транслироваться на более чем 34 тысячах экранов в метро и наземном транспорте столицы, сопровождаясь титрами и звуковым оформлением.

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