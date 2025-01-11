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Стала известна причина смерти актрисы Евгении Добровольской

Стала известна причина смерти актрисы Евгении Добровольской Татьяна СергееваАктриса Евгения Добровольская, известная своей яркой игрой на сцене и в кино, ушла из жизни в возрасте 60 лет после долгой и мучительной борьбы с раком.

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