Стала известна причина смерти актрисы Евгении Добровольской Татьяна СергееваАктриса Евгения Добровольская, известная своей яркой игрой на сцене и в кино, ушла из жизни в возрасте 60 лет после долгой и мучительной борьбы с раком.
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