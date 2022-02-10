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Расселл Уэстбрук пропустил первый матч в сезоне из-за проблем со спиной

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук не смог выйти на площадку в матче с «Блэйзерс» в среду. Уэстбрук пропустил первый для себя матч в сезоне-2021/22 из-за напряжения в нижней части спины.

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