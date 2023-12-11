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Наши затрофеили «Леопард». Зачем давать оружие папуасам, спрашивают американцы

Наши затрофеили «Леопард». Зачем давать оружие папуасам, спрашивают американцы

На поставках современной натовской техники на Украину поставлен крест Александр Ситников На фото: немецкий танк Leopard 2 (Фото: AP/TASS) Марокко получило от Соединенных Штатов партию новейших танков Abrams M1A2 SEPv3 и в подарок 500 БМП M2 Bradley.

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Комментарии
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Христос Второй
Хохлы продадут все образцы техники россиянам ... Это вопрос времени...
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2 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Деньги решаю́т все!!!
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1 час.

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