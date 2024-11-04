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Царьград

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"Неужели я всё это заслужила?". Вернувшаяся в Россию "Мэри Поппинс" рассказала историю о встрече со зрителями

"Неужели я всё это заслужила?". Вернувшаяся в Россию "Мэри Поппинс" рассказала историю о встрече со зрителями

"Неужели я всё это заслужила?" - вернувшаяся в Россию звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко рассказала поистине удивительную историю о встрече со зрителями в Санкт-Петербурге.

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