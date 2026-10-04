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Василевский отразил 20 из 21 броска «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Игра стала для него 600-й в регулярках НХЛ

Вратарь « Тампы » Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против « Вашингтона » (3:1).

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