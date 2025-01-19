Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Зеленский и "укро-европейская пирамида"

Я  неоднократно  писала,  что  одно  из самых   нехороших  последствий того, что  всё  идёт  так  медленно -  это  возникшая  у  наших  заклятых  партнёров  уверенность  в  том,  что   Россия  не так  страшна, как они её  малевали,  и  она  не  бахнет.

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