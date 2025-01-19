Зеленский и "укро-европейская пирамида"

Я неоднократно писала, что одно из самых нехороших последствий того, что всё идёт так медленно - это возникшая у наших заклятых партнёров уверенность в том, что Россия не так страшна, как они её малевали, и она не бахнет.
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