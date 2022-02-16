Происшествия

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В Самарской области полицейские и представители Общественных советов при территориальных ОВД почтили память воинов-интернационалистов

В Самарской области полицейские и представители Общественных советов при территориальных ОВД почтили память воинов-интернационалистов

В Самарской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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