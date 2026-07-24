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Царьград

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Ваш Wi‑Fi «утекает» к соседям: Простая проверка за 60 секунд и вы всё узнаете

Ваш Wi‑Fi «утекает» к соседям: Простая проверка за 60 секунд и вы всё узнаете

Медленный интернет и мигающий ночью индикатор роутера могут означать, что к вашей Wi‑Fi‑сети подключился посторонний.

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