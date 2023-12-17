Медведев: Россия в ходе СВО ведет борьбу с опасным и до предела циничным врагом

Владимир Росс

Дмитрий Анатольевич очень прав!! Я даже очень жду, а когда РФ прямо уже заявит, что на Украине против России воюют всевозможные мировые террористические силы, в том числе и организованные иностранными государствами и частными лицами иностранцев. Или надо, чтобы иностранцы заявили, что приехали террор делать?? Ведь явно очевидно, что там уже террористическая деятельность в полнейшем объёме прёт: и против населения укры, и против России - почему об этом молчат?! Поняв эту инфу - укры бы стали посильно сопротивляться террору, меньше на войну бы пошло от укров, меньше солдат РФ бы погибло... Почему в РФ этого не понимают? Или сейчас важно для будущих иностранцев место очистить в РФ??