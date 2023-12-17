Москва в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине ведет борьбу с опасным и до предела циничным противником.
Медведев: Россия в ходе СВО ведет борьбу с опасным и до предела циничным врагом
Комментарии
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Владимир Росс
Дмитрий Анатольевич очень прав!! Я даже очень жду, а когда РФ прямо уже заявит, что на Украине против России воюют всевозможные мировые террористические силы, в том числе и организованные иностранными государствами и частными лицами иностранцев. Или надо, чтобы иностранцы заявили, что приехали террор делать?? Ведь явно очевидно, что там уже террористическая деятельность в полнейшем объёме прёт: и против населения укры, и против России - почему об этом молчат?! Поняв эту инфу - укры бы стали посильно сопротивляться террору, меньше на войну бы пошло от укров, меньше солдат РФ бы погибло... Почему в РФ этого не понимают? Или сейчас важно для будущих иностранцев место очистить в РФ??
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1 д.
Александр Рожков
Не просто тонко, а чрезвычайно утонченно Дмитрий Анатольевич подметили! Сколько мудрости в словах нашего Дмитрия Анатольевича!
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18 час.
Владимир Соловьев
МЕДВЕДЕВ, ПРО "СВО" МЫ НЕ МЕНЬШЕ ТЕБЯ ЗНАЕМ. РАССКАЖИ КА НАМ, КАК ВЫ ТАМ, С ДИАСПОРАМИ, ЗАМУТИЛИ МИГРАНТАМИ ВСЮ РОССИЮ?!
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15 час.
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