Эксперт назвал оптимальное время для смены резины на автомобиле

Рекомендуемый срок хранения летних шин не превышает пяти лет. Замена зимних шин на летние — это как раз тот случай, когда торопиться точно не стоит, считает технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
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