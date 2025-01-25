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Царьград

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Рекорды тепла: Москва и регионы готовятся к аномально высоким температурам

Рекорды тепла: Москва и регионы готовятся к аномально высоким температурам

Александр Шувалов из центра «Метео» прогнозирует обновление суточных рекордов тепла по всей стране. В Москве ожидается до +5 °С, а в Смоленске и Калуге — выше +5 °С.

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