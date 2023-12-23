Из-за политики и стратегии, выбранной Офисом Зеленского, Украина фактически утонула в проблемах. Повсеместная коррупция – начиная от окружения президента и заканчивая сторожем: каждый пытается урвать на своем месте хоть что-то.
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