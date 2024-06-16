Судья, похоже, встал на сторону Джины Карано в судебном иске против Дисней Ок...

Судья, похоже, встал на сторону Джины Карано в судебном иске против ДиснейОкружной судья Шерилин Пис Гарнетт, похоже, встала на сторону Джины Карано и ее адвокатов против The Walt Disney Company и попытки Lucasfilm прекратить ее дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)