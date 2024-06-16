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Судья, похоже, встал на сторону Джины Карано в судебном иске против Дисней Ок...

Судья, похоже, встал на сторону Джины Карано в судебном иске против Дисней Ок...

Судья, похоже, встал на сторону Джины Карано в судебном иске против ДиснейОкружной судья Шерилин Пис Гарнетт, похоже, встала на сторону Джины Карано и ее адвокатов против The Walt Disney Company и попытки Lucasfilm прекратить ее дело.

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