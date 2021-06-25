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Соцсети возмущены заявлением Набиуллиной

Соцсети возмущены заявлением Набиуллиной

Соцсети возмущены заявлением Набиуллиной Анна КрицкаяБуквально на днях, Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя идеи Главы Счетной Палаты Алексея Кудрина о необходимости введения пособия всем гражданам, находящимся за чертой бедности, а не только семьям с детьми, а также предложения экономистов из РАН о том, что именно массовая раздача пособий станет катализатором выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, категорически отвергла подобные предложения.

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