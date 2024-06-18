Инфоцентр: проезд по Крымскому мосту возобновили после получасовой приостановки

Ночью 18 июня На Крымском мосту приостанавливали движение транспорта. Проезд вновь открыли спустя чуть более получаса, сообщил информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах переезда в своем Telegram-канале.
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