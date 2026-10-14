‼️🇺🇦🇺🇸 Зеленский: Трамп встал на сторону России, я чувствую себя преданным его решением по энергетическому перемирию ▪️Зеленский заявил, что чувствует себя «преданным» после объявления Трампом договорённостей с Путиным об энергетическом перемирии и поставках дизельного топлива.