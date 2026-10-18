Повышение температуры в ряде регионов может способствовать распространению вируса Западного Нила. Об этом заявил биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Фабрицио Монтарси, передает РИА Новости.
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