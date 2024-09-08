В Indiana Jones and the Great Circle не будет своего Атрея – персонажа-болтуна, раздающего с...

В Indiana Jones and the Great Circle не будет своего Атрея – персонажа-болтуна, раздающего советы по прохождениюНекоторые современные игры имеют общую черту: болтливые протагонисты, которые активно помогают игроку, давая ему подсказки о том, что нужно делать для прохождения, часто даже через несколько мгновений после входа в локацию.