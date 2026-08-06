Азбука ремонта: сабельная пила

Сабельная пила — пила-трансформер, распилит и ветки, и трубы. Инструмент оснащён кнопкой «Пуск», кнопкой постоянной работы, рукояткой, кнопкой блокировки рукоятки-трансформера, фиксатором для пилок, опорной пластиной, кабелем питания.
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