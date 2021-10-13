Введение маркировки позволило обелить рынок обуви в России на треть, показало исследование

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рынок продажи обуви в России обелился на 35% с внедрением маркировки, а объем изъятой контрафактной обуви вырос на 70%, до 600 тысяч пар, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.