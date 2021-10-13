Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Я не пойму, у нас президентская администрация и сам ВВ в курсе вообще, что в стране происходит? Проблема мигрантов уж...Россияне возмущен...
  • Вольг Переплутович
    Это сколько же, тогда они нам с Белоруссией должны???!!!Немецкий историк ...
  • Владимир Шевченко
    Братоубийственную войну,затеянную Украиной надо заканчивать.Козак заявил, что...

Введение маркировки позволило обелить рынок обуви в России на треть, показало исследование

Введение маркировки позволило обелить рынок обуви в России на треть, показало исследование

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рынок продажи обуви в России обелился на 35% с внедрением маркировки, а объем изъятой контрафактной обуви вырос на 70%, до 600 тысяч пар, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх