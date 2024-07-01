«Отвоевавший Неву русский царь назвал основанный им Санкт-Петербург в честь своего небесного покровителя, ближайшего ученика Христа.
Июнь 2024
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«Отвоевавший Неву русский царь назвал основанный им Санкт-Петербург в честь своего небесного покровителя, ближайшего ученика Христа.
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