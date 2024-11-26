Кабмин расширил список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен

Ранее, в соответствии с редакцией постановления Правительства, органы власти субъектов могли заключать соглашения только по отдельным видам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
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