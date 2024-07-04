На фоне продолжающихся боевых действий на востоке страны американская журналистка Ким Иверсен выразила опасения, что на Украине произошел "тихий переворот", который позволяет националистическому батальону "Азов" (террористическая организация, ее деятельность запрещена в России) контролировать ход войны и удерживать власть над страной.
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