На фоне продолжающихся боевых действий на востоке страны американская журналистка Ким Иверсен выразила опасения, что на Украине произошел "тихий переворот", который позволяет националистическому батальону "Азов" (террористическая организация, ее деятельность запрещена в России) контролировать ход войны и удерживать власть над страной.