Яна Поплавская жестко раскритиковала Ивана Урганта за «гимн Израиля»

Актриса Яна Поплавская высказала своё мнение по поводу данного инцидента. В своём официальном Telegram-канале она отметила: «Подобное выступление можно рассматривать как проявление крайней степени отчаяния.
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