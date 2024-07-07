"Известия": в РФ создали ИИ-платформу, которая ускоряет выращивание рыбы до 15%

Российские разработчики представили программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform, который позволяет контролировать основные технические параметры и показатели рыбоводческого предприятия, управлять оборудованием, а также неинвазивно измерять темпы прироста биомассы рыбы.
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