Сотрудники парков будут следить за онлайн-бронью беседок для пикника

В Москве заработал сервис бронирования мангальных зон в столичных парках. Благодаря ему можно избежать многих проблем, например, отдых не будет испорчен ожиданием или спорами с другими посетителями, заявила «Звезде» сотрудник парка «Кузьминки-Люблино» Регина Башкина.
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