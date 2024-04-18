Сотрудники парков будут следить за онлайн-бронью беседок для пикника

В Москве заработал сервис бронирования мангальных зон в столичных парках. Благодаря ему можно избежать многих проблем, например, отдых не будет испорчен ожиданием или спорами с другими посетителями, заявила «Звезде» сотрудник парка «Кузьминки-Люблино» Регина Башкина.