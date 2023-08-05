Страна и люди

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Отказ от политики "нейтральности"

Отказ от политики "нейтральности"

Отказ от политики "нейтральности"Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер совершил каминг-аут и признался в том, что редакторы интернет-энциклопедии уже давно отказались от «политики нейтральности», на которой она и была изначально построена.

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