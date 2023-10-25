На Украине поделились ожиданиями от возвращения в страну беженцев

В будущем на Украину вернется не более половины уехавших за границу беженцев. Такими ожиданиями поделилась директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова.
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