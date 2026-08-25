Приглашение Россией Польши, Венгрии и Румынии к разделу Украины

Большинство иностранных, да и российских СМИ почти не заметили программное заявление Президента России Владимира Владимировича Путина, сделанное им месяц назад в Санкт-Петербурге во время празднования Дня Военно-Морского флота 26 июля этого года Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев «Кроме всего прочего, там есть западная часть Украины – подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине.