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Приглашение Россией Польши, Венгрии и Румынии к разделу Украины

Приглашение Россией Польши, Венгрии и Румынии к разделу Украины

Большинство иностранных, да и российских СМИ почти не заметили программное заявление Президента России Владимира Владимировича Путина, сделанное им месяц назад в Санкт-Петербурге во время празднования Дня Военно-Морского флота 26 июля этого года Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев «Кроме всего прочего, там есть западная часть Украины – подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине.

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