«Брага» обыграла «Насьонал» и обошла «Порту» в турнирной таблице чемпионата Португалии

В пятницу, 21 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии, в котором «Брага» обыграла «Насьонал».
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