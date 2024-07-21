Альтернативная история: "Таинственный каменный портал, стоящий на лесной поляне, сочетает в себе древнюю мистику с современными чудесами: его поверхность тщательно выгравирована сложной, сгенерированной компьютером лазерной резьбой.
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