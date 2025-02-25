Британия может обсудить с союзниками возможность присоединения России к G7

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондон не исключает возможности восстановления России в составе "Большой семерки" (G7), что может привести к возрождению формата "Большой восьмерки" (G8).
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