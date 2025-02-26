Двое пострадали в ДТП с троллейбусом, ГАЗом и «БМВ» в Челябинске

Около шести утра 26 февраля на перекрестке у Алого поля в Челябинске произошла массовая авария. Сначала столкнулись автомобиль «БМВ», ехавший по проспекту Ленина, и «ГАЗель», катившаяся по Свердловскому проспекту, а потом микроавтобус протаранил стоявший на светофоре троллейбус №19, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.