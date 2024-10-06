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Как вкусовые предпочтения меняются в зависимости от погоды

Как вкусовые предпочтения меняются в зависимости от погоды

В разные сезоны и при разных погодных условиях люди склонны выбирать разную еду. Изменение вкусовых предпочтений в зависимости от погоды — это феномен, который связан с биологическими процессами организма.

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