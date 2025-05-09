Моряки Черноморского флота из Севастополя участвуют в параде Победы в Новороссийске

Морские пехотинцы Черноморского флота участвуют в параде Победы в городе-герое Новороссийске.Бойцы Новороссийского гарнизона, среди которых морпехи Черноморского флота и севастопольские моряки, участвуют в параде Победы в городе-герое Новороссийске.
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