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Вести Севастополь

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Моряки Черноморского флота из Севастополя участвуют в параде Победы в Новороссийске

Моряки Черноморского флота из Севастополя участвуют в параде Победы в Новороссийске

Морские пехотинцы Черноморского флота участвуют в параде Победы в городе-герое Новороссийске.Бойцы Новороссийского гарнизона, среди которых морпехи Черноморского флота и севастопольские моряки, участвуют в параде Победы в городе-герое Новороссийске.

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